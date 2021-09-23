Ассоциация индустриальных парков России предложила изменить нормативы поддержки парков

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Ассоциация индустриальных парков России направила в Минпромторг РФ предложения об изменении нормативов, которые определяют объем мер поддержки паркам от федерального центра. Это связано с существенным удорожанием стройматериалов и сокращением средней площади парков, сообщил в четверг на форуме InPark в Новосибирске исполнительный директор ассоциации Денис Журавский.

"Пришло время менять нормативы - прошло достаточное количество времени, меры придумывались в 2014-2015 годах. Рынок изменился. <…> [Необходимо] увеличить норматив погектарный и ввести для индустриальных парков возможность в квадратных метрах измерять размер субсидий", - сказал он.

Журавский добавил, что изменения могут коснуться тех заявок, которые планируется финансировать в 2022 году. В настоящее время власти закладывают на создание 1 га индустриального парка 15 млн рублей. Однако из-за существенного роста цен на строительство, в частности на металл, а также тенденции к сокращению средней площади парков в 10 раз, фактическая стоимость создания парков составляет 25-30 млн на 1 га.

X Международный форум территорий развития и инвестиций InPark-2021 проходит в Новосибирске 22-24 сентября. Его участники подведут предварительные итоги и дадут оценку текущего состояния и перспектив развития парковых проектов в России, расскажут о трендах развития промышленной инфраструктуры, обсудят меры государственной поддержки.