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ФАС постановила "Пятерочке" и "Магниту" снизить цены на продукты в Подмосковье

По данным службы, в некоторых муниципальных образованиях стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превышала установленную
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала "Пятерочке" и "Магниту" предупреждение снизить цены на продукты в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка") и "АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит"), занимая доминирующее положение в нескольких городских округах региона, установили более высокие цены на продукты питания, чем в других муниципальных образованиях, отмечается в сообщении. Московское областное УФАС зафиксировало завышение в магазинах торговых сетей "Пятерочка" и "Магнит" розничных цен на одни и те же продовольственные товары в зависимости от занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных городских округов Подмосковья.

По данным ФАС, в некоторых муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость хлеба, пшеничной муки, свинины и кур более чем на 10% превышала установленную в городских округах, в которых не было признаков доминирующего положения. Московское областное УФАС России выдало компаниям "Тандер" и "Агроторг" предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен. Срок исполнения предупреждений составляет 10 дней с момента получения.

В противном случае УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением. "Магнит" подтверждает получение предупреждения ФАС", - сообщили в пресс-службе ретейлера. Х5 пока не предоставил комментарий.

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