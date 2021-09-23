Франция ожидает скорого урегулирования вопроса о наименовании шампанского в России

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Франция ожидает, что Россия в ближайшее время "введет мораторий" на положение закона о виноделии, регулирующее применение региональных названий в отношении игристых вин. Об этом заявил в четверг министр-делегат по вопросам внешней торговли при МИД Франции Франк Риестер.

"Мы уже несколько недель ведем переговоры с российскими властями, они проходят в положительном, конструктивном ключе. <...> Я надеюсь, что вскоре - в ближайшие часы или дни - мы получим хорошие новости о введении моратория на этот закон", - заявил он в эфире телеканала France 2.

Министр-делегат подчеркнул, что защита географически привязанных наименований представляет большую важность для Франции. "Шампанское является достижением Франции и региона Шампань в частности", - подчеркнул он. В то же время представитель внешнеполитического ведомства отрицательно ответил на вопрос о том, сказался ли российский закон на продажах французской продукции.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин на встрече с министром сельского хозяйства и продовольственного обеспечения Франции Жюльеном Денорманди заявил, что Москва "открыта к дальнейшему диалогу и готова по просьбе французской стороны провести экспертные консультации для рассмотрения вопросов сотрудничества в данной отрасли". В то же время Денорманди в своем Twitter сообщил о том, что министерства сельского хозяйства Франции и России достигли согласия относительно тех методов, которыми будет решаться вопрос о шампанском.

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Поправки, в частности, гласят, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии. При этом в закон 1995 года о госрегулировании оборота спиртного внесены изменения, согласно которым в перечислении видов алкогольной продукции, в частности слова "игристое вино (шампанское)", заменены словами "игристое вино, включая российское шампанское". Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.