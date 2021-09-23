Россельхознадзор не ожидает роста цен на табачную продукцию из-за введения новых правил

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор не ожидает увеличения цен на табачную продукцию и остановки производства в случае внесения табачного сырья в перечень продукции высокого фитосанитарного риска. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Информация о значительном росте цен на табачную продукцию и остановке производства в случае внесения табачного сырья в перечень продукции высокого фитосанитарного риска не соответствует действительности. Заявления о росте цен и остановке работы табачных заводов, по всей видимости, происходят в виду некорректного понимания принципов фитосанитарного контроля продукции высокого риска. К такой категории относятся, например, овощи и фрукты, однако отслеживание их фитосанитарного состояния не приводит к остановке их производства и повышению цен", - отмечается в сообщении.

23 сентября газета "Ведомости" написала, что совет по вопросам развития табачной промышленности предупредил Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о риске полной остановки производства сигарет в странах - участницах ЕАЭС. Как пишет издание, такая остановка может произойти, если ЕЭК примет новые правила регулирования табачного сырья, по которым оно будет относиться к продукции с высоким фитосанитарным риском

По данным Россельхознадзора, в случае, если табачное сырье и табачные отходы получат статус продукции высокого риска, компетентные ведомства стран-поставщиков будут обязаны проводить лабораторные исследования экспортируемого сырья и выдавать на их основании фитосанитарные сертификаты, тем самым гарантируя его безопасность и отсутствие опасного насекомого. Аналогичным образом в Россию отгружается вся плодоовощная продукция. Как пояснили в ведомстве, при поступлении табачного сырья в Россию оно будет проверяться на соответствие фитосанитарным требованиям, в том числе на отсутствие в нем карантинных объектов, и только при подозрении на наличие опасного насекомого проводится энтомологическая экспертиза.

"При этом стоимость одного энтомологического исследования подкарантинной продукции в подведомственных Россельхознадзору учреждениях составляет порядка 500 рублей, что никоим образом не может за собой повлечь увеличения расходов производителей на 15-20 млн долларов в год и полной остановке табачных фабрик в России", - подчеркнули в ведомстве.

По мнению Россельхознадзора, перенос позиции "табачное сырье и табачные отходы" из низкого фитосанитарного риска в высокий на сегодняшний день "критически важен" и обоснован с правовой и научно-технической точки зрения. Это связано с тем, что при поставках табачного сырья в 2020 году Россельхознадзор начал систематически выявлять крайне опасное карантинное для РФ и ЕАЭС насекомое - многоядную муху-горбатку. В 2020 году насекомое было обнаружено в 33 случаях в импортном табачном сырье, а с начала 2021 года зафиксировано уже 77 случаев обнаружения указанного объекта.

О вредителе

Многоядная муха-горбатка - универсальный вредитель запасов, повреждает широкий круг субстратов растительного и животного происхождения, включая растительные остатки (к которым относятся табачное сырье и отходы его производства). Вредитель может развиваться в различных местообитаниях, не привязан к климатическим условиям, распространяется на всех стадиях развития с различной продукцией, с помощью транспортных средств, на стадии имаго активным перелетом. Насекомое является экологически пластичным видом, то есть выживает и распространяется и при низких температурах.

Муха-горбатка вызывает миазы у домашних животных и человека, поселяясь в кожных ранах, в кишечнике, в легких, на слизистой оболочке глаз, в органах мочеполовой системы. Насекомое является переносчиком холеры.

По мнению Россельхознадзора, возрастающее количество случаев ее выявления в табачном сырье свидетельствует о том, что фитосанитарные меры, применяемые в настоящее время странами-экспортерами в отношении указанного объекта, являются недостаточными. Однако изменение статуса табачного сырья призвано скорректировать ситуацию и повысить ответственность компетентных ведомств стран-экспортеров за отправляемую в Россию продукцию, добавили в ведомстве.