Расписание Октябрьской железной дороги изменится из-за ремонта с 24 сентября по 21 октября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Пассажиров поездов Октябрьской железной дороги, связывающей Москву и Санкт-Петербург, просят проверять актуальное расписание перед поездкой с 24 сентября по 21 октября в связи с его изменением из-за ремонта путей. Об этом сообщается в четверг в официальном Twitter-аккаунте Московско-Тверской пассажирской компании (МТППК).

"С 24 сентября по 21 октября довольно сильно изменится расписание наших поездов. Это связано с модернизацией второго главного пути на перегоне Спирово - Осеченка. Да, это далеко, но влияет на все движение от Москвы до Петербурга - так устроена железная дорога. <...> Благодаря модернизации здесь появится современный бесстыковой путь, а ваши поездки станут еще комфортнее и безопаснее.", - говорится в публикации.

Обновляемый список отмененных поездов можно посмотреть на сайте.