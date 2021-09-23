{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Расписание Октябрьской железной дороги изменится из-за ремонта с 24 сентября по 21 октября

Благодаря модернизации на втором главном пути перегона Спирово - Осеченка появится современный бесстыковой путь

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Пассажиров поездов Октябрьской железной дороги, связывающей Москву и Санкт-Петербург, просят проверять актуальное расписание перед поездкой с 24 сентября по 21 октября в связи с его изменением из-за ремонта путей. Об этом сообщается в четверг в официальном Twitter-аккаунте Московско-Тверской пассажирской компании (МТППК).

"С 24 сентября по 21 октября довольно сильно изменится расписание наших поездов. Это связано с модернизацией второго главного пути на перегоне Спирово - Осеченка. Да, это далеко, но влияет на все движение от Москвы до Петербурга - так устроена железная дорога. <...> Благодаря модернизации здесь появится современный бесстыковой путь, а ваши поездки станут еще комфортнее и безопаснее.", - говорится в публикации.

Обновляемый список отмененных поездов можно посмотреть на сайте.

Дальневосточная авиакомпания до 2025 года получит 45 самолетов на 57 млрд рублей
Планируют поставить самолеты типа "Байкал", Л-410, Ил-114-300 и SSJ 100
Читать полностью