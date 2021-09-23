В МЭР призвали обновлять стратегии цифровой трансформации регионов каждые три года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Регионам в будущем необходимо каждые три года обновлять стратегии цифровой трансформации, сообщил в четверг на пленарном заседании форума "Проф - IT" в Нижнем Новгороде заместитель директора департамента координации программ и проектов Минэкономразвития РФ Юрий Зарубин.

Президент России Владимир Путин в январе 2021 года поручил главам субъектов РФ "разработать и утвердить региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления". Срок исполнения поручения - 1 сентября 2021 года. В начале сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил об утверждении регионами стратегий.

"В будущем каждую трехлетку эти стратегии должны будут эволюционировать", - сказал Зарубин.

По его мнению, со временем необходимо менять мышление и подходы в цифровизации. "Реализовывать более сложные проекты", - сказал он.

Зарубин привел в пример работу над развитием инфраструктуры для беспилотного транспорта и развитие биометрии.

В Нижнем Новгороде 23-24 сентября впервые проходит Всероссийский форум региональной информатизации "Проф-IT". Форум является центральной площадкой обсуждения вопросов развития регионов, в котором участвуют руководители региональных органов власти, представители федеральных органов власти и экспертного сообщества.