В России могут запустить новую платформу коротких вертикальных видео в конце ноября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Новая платформа для размещения коротких видеороликов в вертикальном формате может быть запущена в конце ноября-начале декабря. Об этом заявил в четверг глава холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров на Национальном рекламном форуме в четверг.

"В конце осени мы представим новую платформу с короткими видео и вертикальным форматом контента. Одной из тенденций сегодняшнего времени является "вертикализация" потребления контента - 80% пользователь смартфона "потребляет" видео в вертикальном формате. Такая платформа у нас появится в конце ноября-начале декабря", - сказал Жаров.

В декабре 2020 года он сообщил, что "Газпром-медиа" выкуплено мобильное приложение для блогеров "Я молодец" у ООО "Ямолодец". Приложение разработано при организационной и экспертной поддержке фонда "Иннопрактика". В августе 2021 года Жаров подтверждал, что новая платформа короткими видео в вертикальном формате будет запущена осенью.