Эксперты: количество DDoS-атак на онлайн-магазины в августе выросло на 62%

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Эксперты компании StormWall в августе 2021 года зафиксировали увеличение на 62% числа DDoS-атак на онлайн-магазины по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в компании в четверг.

"Специалисты компании StormWall выявили резкий всплеск DDoS-атак на сектор e-commerce в России в августе 2021 года, перед началом нового учебного года. Онлайн-ретейл традиционно является одной из самых атакуемых отраслей, а в период подготовки к школе количество атак на интернет-магазины значительно возрастает. При помощи кибератак онлайн-ретейлеры пытаются навредить своим конкурентам и вывести из строя их сайты. Эксперты установили, что число DDoS-атак на онлайн-магазины в августе 2021 года повысилось на 62% по сравнению с августом 2020 года", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что 41% атак было направлено на интернет-магазины по продаже одежды и обуви, 35% - на интернет-магазины техники, 5% - на онлайн-магазины канцелярских товаров, 11% - на магазины спортивных товаров, 4% - мебели, 3% - товаров для дома и 1% - на другие.

Кроме того, специалистами установили, что средняя мощность атаки составляла от 50 до 200 тыс. HTTP-запросов в секунду, а максимальная зафиксированная мощность - около 600 Гбит/с. Большинство DDoS-атак на e-commerce в августе 2021 года осуществлялось по протоколу HTTP (93%), часть атак проводились по протоколу TCP (5%), а также по протоколу UDP (2%), добавили в StormWall.

"С каждым годом онлайн-ретейлерам становится все труднее отразить DDoS-атаки, с которыми они сталкиваются. Уже сейчас в интернете можно приобрести ботнет, который позволяет организовать атаку мощностью до 2 Тбит/с, и отразить ее самостоятельно онлайн-ретейлер не сможет. В период подготовки к школе конкуренция на рынке e-commerce значительно обостряется, и любой онлайн-ретейлер должны быть готов к возможной DDoS-атаке, организованной конкурентами. Большинство компаний уже используют профессиональную защиту, но ее эффективность может быть разной. Рекомендуется периодически проводить стресс-тестирование собственных ресурсов для проверки того, что защита действительно работает эффективно", - приводятся в сообщении слова CEO и сооснователя компании Рамиля Хантимирова.