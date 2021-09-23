В ВТБ рассказали, что россияне вдвое увеличили траты за границей в "бархатный сезон"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россияне в первой половине сентября вдвое увеличили траты за границей по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 1,8 млрд рублей, говорится в сообщении банка ВТБ со ссылкой на данные расходов клиентов.

"Оборот по картам клиентов ВТБ за границей за первую половину сентября увеличился в два раза к аналогичному периоду прошлого года и достиг 1,8 млрд рублей. По сравнению с допандемийным периодом показатель пока остается ниже на треть, хотя в отдельных странах расходы выросли к уровню 2019 года", - отмечается в сообщении.

В начале этой осени среди зарубежных курортов российские туристы предпочитали посещать Турцию. Там клиенты ВТБ потратили 370 млн рублей. Это на 21% больше, чем годом ранее, и в 1,5 раза выше 2019 года.

Транзакции на 245 млн рублей держатели карт ВТБ совершили в Италии - в 2,5 раза больше 2020 года и вдвое меньше, чем за этот же период до пандемии.

В тройку лидеров также вошла Греция, где за две недели объем трат составил 120 млн рублей, что лишь на 15% меньше допандемийного показателя.

Четвертую строчку по популярности занял Кипр (111 млн рублей, на четверть выше 2019 года), пятую - Испания (86 млн рублей, вдвое больше, чем годом ранее). В десятку также вошли Белоруссия (+85% к 2020 году), США (рост в три раза), Франция (+4%), Германия (+79%) и ОАЭ (рост в 4,8 раза), свидетельствуют данные ВТБ.

"Наибольший объем трат за рубежом пришелся на шопинг: в магазинах одежды и обуви он составил более 670 млн рублей - вдвое больше, чем годом ранее. Еще 415 млн рублей клиенты направили на размещение в гостиницах, что в 2,3 раза превышает прошлогодний показатель. На третьем месте среди статей расходов - покупки в супермаркетах: свыше 270 млн рублей (+65% к 2020 году)", - уточнили в пресс-службе.

В ресторанах и барах за границей клиенты ВТБ оставили в 2,5 раз больше денег, чем годом ранее, - более 230 млн рублей. Траты на оплату экскурсионных программ выросли в 2,3 раза и достигли уровня 2019 года, а расходы на аренду авто и мотоциклов за рубежом увеличились в 4,3 раза. Кроме того, в сентябре клиенты ВТБ в 1,5 раза увеличили траты авиабилетов за границей и вдвое - на развлечения.

Наиболее заметно в "бархатном сезоне" выросли траты москвичей и петербуржцев - столичные клиенты в сентябре направили на отдых за границей 916 млн рублей, в 2,2 раза больше, чем в прошлом году, а петербуржцы - 180 млн рублей (рост в 2,3 раза).

"Международные перелеты открываются в том числе из многих региональных аэропортов, и мы ожидаем, что в случае стабилизации эпидемиологической ситуации в мире объем туристических трат может вернуться к допандемийному уровню уже в следующем году", - прогнозирует главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин, слова которого приводит пресс-служба банка.