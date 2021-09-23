МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отложила рассмотрение дела о поисковой выдаче "Яндекса" до 18 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В целях полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела, а также получения информации о необходимых документах комиссия определила отложить заседание по рассмотрению дела до 18 октября", - отметили в ведомстве.

Суть претензий

В августе 2020 года некоторые российские онлайн-сервисы, включая ЦИАН и "Авито", направили в ФАС жалобу, в которой обвинили "Яндекс" в злоупотреблении доминирующим положением. Их основная претензия заключалась в том, что "колдунщики", или обогащенные ответы, чаще всего оказываются выше в результатах поиска и позволяют пользователям удовлетворять свой запрос без перехода на другую страницу. Компании также утверждали, что попасть в такие блоки могут только сервисы "Яндекса", что приводит к потере трафика другими сайтами. В "Яндексе" в ответ заявляли, что такие блоки не имеют никаких преимуществ перед другими результатами поиска.

В конце февраля 2021 года стало известно, что ФАС обязала "Яндекс" в течение месяца прекратить предоставлять собственным сервисам, в том числе "Яндекс.Маркету" и "Кинопоиску", преимущества в поисковой выдаче, а также обеспечить равный доступ всех игроков рынка к инструментам продвижения и опубликовать его условия. Служба 13 апреля возбудила против "Яндекса" дело за неисполнение требований, компании может грозить оборотный штраф.

28 мая "Яндекс" заявил, что будет предоставлять всем компаниям доступ к настройке сложных обогащенных ответов, а также опубликовал правила и условия его получения, согласно которым партнеры должны, в частности, предоставлять "Яндексу" свои данные, а также поддерживать на своих ресурсах авторизацию и оплату через инструменты компании. Участники спора с IT-гигантом неоднозначно отреагировали на опубликованные правила. Так, в "Авито" заявили, что ряд требований будет вряд ли выполним представителями отрасли, а в онлайн-кинотеатре IVI обратили внимание на то, что партнерам придется предоставлять "Яндексу" большой объем информации, в том числе составляющей коммерческую тайну.

9 июня стало известно, что "Яндекс" подал в Арбитражный суд города Москвы иск к ФАС о признании решений и действий незаконными по делу об обогащенных ответах в результатах поиска. IT-компания заявила, что изначально ходатайствовала о продлении срока исполнения требований ведомства и подала исковое заявление, чтобы обжаловать отказ в продлении этого срока.