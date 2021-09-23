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Кабмин одобрил законопроект об установлении МРОТ не ниже прожиточного минимума в 2022 году

Его предлагается установить на уровне выше 13 тыс. 600 рублей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект федерального закона об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Об этом в четверг сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в опубликованном списке решений по итогам заседания правительства, состоявшегося 21 сентября.

Как сказал на заседании премьер-министр РФ Михаил Мишустин, со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 тыс. 600 рублей. Он добавил, что за счет такого решения вырастет заработная плата почти 3 млн человек.

Кроме того, согласно опубликованному списку решений, правительство одобрило прогноз социально-экономического развития РФ на 2022-2024 годах и проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на тот же период.

Ранее также сообщалось, что кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Документ будет внесен в Государственную думу до 1 октября.

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