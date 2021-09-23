Чубайс: России предстоит реструктурировать все экспортные отрасли в рамках энергоперехода

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. России придется реструктурировать 100% экспортных отраслей в рамках глобального энергетического перехода, заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в четверг.

"Я считаю, что глобальный энергопереход ставит перед Россией очень непростые вызовы и, одновременно, открывает уникальные возможности. Нам предстоит реструктурировать 100% экспортных отраслей, создать несколько новых индустрий, поддержать ряд регионов, а для этого существенно дополнить налоговую, таможенную, внешнеэкономическую, бюджетную и денежно-кредитную политику", - сказал он.

Спецпредставитель президента отметил, что правительство уже приняло масштабные решения по энергопереходу.

"Я вижу решения, принятые правительством в этой связи и могу с облегчением и с удовлетворением сказать, что в них есть самое главное: масштаб принятых решений адекватен масштабу проблемы. Конечно, впереди трудная и длинная дорога, но, как известно, любая дорога начинается с первого шага. Мы видим, что этот первый шаг правительством сделан профессионально и точно", - сказал он.