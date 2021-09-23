Решетников считает, что климатическая повестка усилит позиции атомной энергетики России

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Реализация климатической повестки позволит использовать накопленный потенциал российской атомной энергетики, усилив ее позиции в структуре экономики РФ, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на заседании президиума РАН по теме "Стратегии низкоуглеродного развития для России: сценарии и реалии".

"Мое глубокое убеждение, что климатическая повестка усилит позиции атомной энергетики и в мировой экономике, и в российской экономике. Для нас это прекрасная возможность, учитывая накопленный потенциал", - сказал Решетников.

Министр отметил, что РАН находится в тесной интеграции с госкорпорацией "Росатом" по данному вопросу, призвав использовать имеющийся опыт сотрудничества.

Говоря о влиянии глобального энергоперехода на экономическую ситуацию, Решетников подчеркнул, что наблюдающийся сегодня рост цен на газ на европейском рынке связан с форсированным отказом от угольной генерации.

"То, что мы видим сейчас на европейском рынке в плане цены на газ, мы тоже должны понимать, что это как раз последствия форсированного энергоперехода, последствия форсированного закрытия угольной генеранции, которая всегда являлась альтернативой и сдерживала при высоких ценах потребление газа", - сказал министр.