Чубайс назвал снижение цены на возобновляемую энергию результатом верной стратегии

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Снижение цены на возобновляемую энергию и ее приближение к цене на полученную традиционными способами стало результатом верной стратегии и рыночной конкуренции. Об этом сказал в четверг на пресс-конференции специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики Анатолий Чубайс.

Согласно подведенным ранее итогам конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), цена на электроэнергию по ряду проектов ветрогенерации составит 2 тыс. руб. за 1 МВт·ч, солнечной - от 4,3 тыс. до 6,4 тыс. рублей за 1 МВт·ч. Показатели по ветроэнергетике близки к мировым.

"В результате этого отбора цена по ветру по сравнению с предшествующими годами снизилась в два раза, цена по солнцу снизилась в три раза. Почти произошло то, ради чего создавалась российская возобновляемая энергетика <…> Цена возобновляемой энергии опускается до энергии обычной <…> Все рассчитывали, что в России это должно было произойти к конце 2020-х годов, но благодаря очень грамотно построенной стратегии это почти произошло сейчас. Чуть-чуть не догнали уровень ценового паритета, вплотную приблизились к нему, особенно по ветру", - сказал Чубайс.

Он отметил, что дискуссия о способах проведения конкурса шла в течение полутора лет. "Совершенно определенно могу сказать, что благодаря позиции [председателя правительства РФ] Михаила Владимировича Мишустина поставлена компромиссная точка, что позволило добиться того, чего мы сейчас добились", - подчеркнул он.

По его мнению, одной из верных составляющих построенной стратегии развития ВИЭ стало то, что на конкурсе разыгрывался объем договоров на предоставление мощностей (ДПМ) ВИЭ. Это привело к тому, что в результате на тот же самый объем финансирования построят гораздо больше мощностей, чем предполагалось, - почти на 2 тыс. МВт мощностей ветрогенерации и более 500 МВт солнечной.

Другой важной составляющей было сохранение конкуренции. "Эти цены - прямой результат реальной, жесткой, рыночной конкуренции. Без всяких сговоров, без всяких обходов, без всяких нечестностей", - сказал Чубайс.

Пересмотр структуры энергетики

Россия в условиях развития использования возобновляемой энергии через полтора-два года придет к необходимости пересмотра структуры своей энергетики, считает Чубайс.

"Я убежден, что в течение ближайших полутора-двух лет страна заново вернется к фундаментальному переосмыслению целей российской энергетики и ее структуры", - сказал он.

По его мнению, теперь в экономическом смысле строительство новой угольной генерации стало бессмысленно, потому что возобновляемая энергетика дешевле и для покупателя, и для инвестора. "Это фундаментальный сдвиг в структуре российской электроэнергетики. Прежде всего, это касается ветра. Россия, как известно, по ветропотенциалу - страна №1 в мире. Мы только начали его реально использовать", - подчеркнул Чубайс. По сравнению с ценой газовой генерации классического паросилового цикла возобновляемая энергетика, отметил он, стала выгодней. "Фактически остался один вид генерации, по которому сегодня возобновляемая энергетика проигрывает, - это парогазовый цикл", - сказал Чубайс.

При этом он назвал "абсолютным безумием" отказ от традиционной генерации. "Я в энергетике провел много лет и хорошо понимаю, что является идиотизмом, а что является здравыми вещами <…> Энергетика - это слишком серьезная жизнеопределяющая индустрия, чтобы всерьез отказываться от какого-то вида генерации", - сказал Чубайс.

Касаясь проблемы хранения энергии, которое необходимо из-за нестабильности выработки электроэнергии ветрогенераторами, солнечными батареями и т. д., он отметил, что хранение в сетевых накопителях с аккумуляторами нереалистично для больших масштабов генерации. "Здесь будущий прорыв - это гравитационное хранение. Та технология, которая разработана в России в рамках пилотного проекта в Новосибирске и которая позволяет добиться, на мой взгляд, результатов, точно сопоставимых с гидроаккумулирующими станциями, а, возможно, и более эффективных. Это новый прорыв, который потребуется, чтобы наращивать объемы возобновляемой энергетики", - добавил Чубайс.