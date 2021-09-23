В ФТС ожидают, что внешнеторговый оборот России на 5-7% превысит показатели 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот РФ в 2021 году по прогнозу Федеральной таможенной службы (ФТС) на 5-7% превысит объемы допандемийного 2019 года. Об этом сообщил в четверг журналистам первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов.

"В этом году мы уверенно идем к тому, чтобы превысить объемы торговли 2019 года. <…> Рост по объемам торговли, у нас где-то на 34% экспорт вырос, и импорт тоже вырос - порядка на 12% в стоимостном выражении. Мы прогнозируем, что по году 5-7% может быть превышение объемов торговли над параметрами 2019 года", - сказал первый заместитель руководителя ФТС.

Как отметил Давыдов, в текущем году выросли не только объемы импорта в Россию, но и его средняя стоимость. По данным ФТС, индекс таможенной стоимости ввозимых в страну товаров в 2021 году увеличился на 12-15% по показателю доллар за килограмм. Это связано, по его мнению, с ростом цен импортируемого оборудования российскими предприятиями, а также с увеличением потребительского спроса.

В начале сентября Давыдов сообщал, что внешнеторговый оборот РФ в этом году вырос на 12% по сравнению допандемийным 2019 годом.