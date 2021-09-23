Пассажиропоток нового российского лоукостера Citrus с 2024 году может составить 6-7 млн

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Пассажиропоток нового российского лоукостера Citrus в первый год работы составит около 1 млн пассажиров, а с 2024 года планируется выйти на показатель 6-7 млн человек, говорится в сообщении S7 Group.

В настоящее время уже подписано предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров. В первые три года авиакомпания планирует увеличение парка на шесть-восемь воздушных судов ежегодно. По прогнозам, в 2024 году парк лоукостера будет насчитывать более 20 самолетов.

"Таким образом, ожидается, что пассажиропоток новой авиакомпании в первый год работы составит порядка 1 млн перевезенных пассажиров, а начиная с 2024 года планируется выйти на показатель в 6-7 млн пассажиров", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в S7 Group, в названии нового лоукостера расшифровывается как Cities of Russia (города России). Маршрутная сеть Citrus будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России, в обход Москвы и Московской области.

Лоукостер начнет полеты в июле 2022 года и может открыть продажи билетов 1 апреля 2022 года.

S7 Group - крупнейший частный авиационный и космический холдинг России, объединяющий компании, осуществляющие деятельность в сфере авиаперевозок, технического обслуживания воздушных судов, разработки и внедрения современного программного обеспечения, а также в области использования космического пространства.

S7 Airlines - крупнейшая частная авиакомпания России. Рейсы выполняются на самолетах Airbus, Boeing и Embraer.