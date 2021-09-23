Россельхознадзор опроверг сообщения о перебоях с поставками мраморной говядины в Россию

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор не наблюдает перебоев с поставками мраморной говядины в Россию в связи с введением ограничений поставок с нескольких предприятий Аргентины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор считает абсолютно безосновательными заявления о перебоях с поставками говядины в Россию из-за ограничений ведомства в отношении нескольких аргентинских заводов", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Россельхознадзоре, с начала года 2021 года по 19 сентября в Россию ввезено 135,6 тыс. тонн говядины. Ведущий поставщик говядины на российский рынок - Парагвай (имеют право поставок 11 предприятий), из латиноамериканской страны в этом году ввезено 56,4 тыс. тонн. Из Белоруссии поставлено 48,6 тыс. тонн. Из Бразилии (11 предприятий) - 13,2 тыс. тонн, из Колумбии (два предприятия) - 5 тыс. тонн, из Уругвая (26 предприятий) - 2,3 тыс. тонн.

При этом Аргентина также экспортировала говядину в Россию - успела до самоограничений поставить свыше 2 тыс. тонн. Более 40 аргентинских предприятий имеют право поставлять говядину в РФ. Снижение поставок никак не связано с действующими ограничениями в отношении нескольких аргентинских компаний, заверили в российском ведомстве.

В Россельхознадзоре напомнили, что с 17 мая 2021 года власти Аргентины ввели полное ограничения на экспорт говядины из страны из-за сокращения его местных запасов и роста цен. В июне правительство решило ввести квоту на поставки говядины до 50% от среднемесячного объема, который регистрировался в 2020 г. для каждого экспортера мяса. 31 августа сообщалось, что эта мера продлена до конца октября.

"Аргентина никогда и не являлась ведущим экспортером говядины в Россию. Основная доля поставок на протяжении последних четырех лет приходилась на Белоруссию, Парагвай и Бразилию", - заключили в Россельхознадзоре.