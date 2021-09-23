В МВФ считают вероятным проведение обязательной вакцинации в России в октябре-ноябре

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции в России может быть инициирована властями в октябре-ноябре, заявила в ходе вебинара Fitch Ratings "Россия: макроэкономический прогноз 2021" постоянный представитель МВФ в России Аннет Киобе.

Говоря о риске четвертой волны пандемии и ее экономических последствиях, Киобе отметила: "Нет никакого аппетита к ограничительным мерам, локдауну, как минимум, со стороны государственных властей. <…> По прошествии парламентских выборов, возможно, более непопулярная мера, как обязательная вакцинация, может быть инициирована уже в октябре-ноябре".

По ее мнению, власти ждут, чтобы посмотреть, как будет складываться общая картина заболеваемости.

Киобе также обратила внимание на обнадеживающую статистику: ежедневное число зарегистрированных заболевших в России - около 18 тыс. человек, в то время как на пике второй волны их количество составляло 30 тыс. При этом статистика смертности остается на пике, подчеркнула Киобе. Этому, по ее словам, есть определенное объяснение: "Распространение COVID-19 сегодня приходится на регионы, где возможности системы здравоохранения не настолько достаточны, как в Москве и центральных регионах".