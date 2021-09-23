Энергетики обеспечат необходимой мощностью технологическую долину МГУ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Специалисты обеспечат необходимой мощностью технологическую долину МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"В настоящее время ведется работа по реализации проекта развития территорий МГУ имени М. В. Ломоносова, он включает строительство новых научных кластеров, деятельность которых потребует дополнительных энергомощностей и создания соответствующей инфраструктуры. Запланировано строительство восьми распределительных трансформаторных подстанций, прокладка дополнительных питающих кабельных линий ориентировочной протяженностью более 113 км", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он подчеркнул, что строительно-монтажные работы стартуют в декабре этого года. Общая присоединяемая мощность составит 149 МВт.

"Технологическое присоединение новых объектов главного вуза страны будет выполнено с применением оборудования 20 кВ. Его основными преимуществами являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности, что важно при организации электроснабжения крупных городских объектов", - рассказал Бирюков.

Он добавил, что новый научный квартал обеспечат электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.