Кабмин утвердил восстановление авиасообщения с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство утвердило решение о расширении перечня стран, из которых граждане теперь вновь могут въезжать в Россию воздушным путем. В него также включены Ирак, Испания, Кения и Словакия, следует из распоряжения кабмина, опубликованного в четверг на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в приложение №1 к распоряжению правительства от 16 марта 2020 года №635. Оно дополняется следующими позициями: "Ирак, Испания, Кения, Словакия". Это распоряжение временно ограничивает въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с пандемией коронавируса. Приложение №1 к нему устанавливает перечень стран, из которых граждане могут въезжать в Россию через воздушные пункты пропуска.

Новый документ подписан 21 сентября 2021 года. Как сообщал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, с этой даты РФ возобновила авиасообщение с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией, а также сняла все ограничения на авиасообщение с Белоруссией.

В Ирак будет осуществляться два рейса в неделю по маршруту Москва - Багдад, в Испанию самолеты будут летать из Москвы в Мадрид и Барселону по четыре рейса в неделю, а также в Малагу и Аликанте по два раза в неделю. В Кению будут рейсы из Москвы в Найроби дважды в неделю, в Словакию самолеты будут летать по маршруту Москва - Братислава (четыре рейса в неделю) и Санкт-Петербург - Братислава (два рейса в неделю).

Ранее РФ уже возобновила авиасообщение с 53 странами. При этом до 1 октября продлена приостановка авиасообщения с Танзанией в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.