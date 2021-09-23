{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России в 2021 году втрое увеличился объем выявленных контрабандных сигарет

Сотрудники Федеральной таможенной службы задержали более 14,5 млн пачек сигарет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Объем выявленной российскими таможенниками нелегальной табачной продукции на территории России в 2021 году втрое превысил показатели прошлого года. На данный момент сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) задержали более 14,5 млн пачек сигарет, сообщил в четверг журналистам первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов.

"На сегодня только мобильными группами уже 14,5 млн пачек задержано, в три раза почти больше, чем в прошлом году. И 26 млн пачек на данный момент находятся на обсчете, на подозрении, на лжетранзите и так далее", - сообщил Давыдов.

Как отметил первый заместитель руководителя ФТС, выгода контрабандистов с одной фуры с нелегальными сигаретами доходит до $500 тыс. Такие показатели достигаются за счет большой разницы в размерах действующих акцизов на табак в России и в сопредельных странах.

Трехкратный рост задержанной табачной продукции в 2021 году связан с совершенствованием контроля Федеральной таможенной службы за ввозимыми товарами. Прирост выявленных нелегальных сигарет активно обеспечивают мобильные группы таможенников, которые выборочно контролируют трассы, связывающие Россию с Белоруссией и с Казахстаном, а также Служба таможенного контроля после выпуска товаров.

Также Давыдов пояснил, что ФТС накопила больший массив данных по различным случаям нелегального провоза табака. В частности, таможенники находят контрабандные сигареты в строительных досках, стекловате, в деревянных дверях, шумовых панелях и в других официально задекларированных товарах.

По результатам исследования американской аналитической компании Nielsen, проведенного по заказу крупнейших табачных производителей, в 2020 году доля нелегальных сигарет (контрабанды и контрафакта) в России составила около 7% общего объема рынка. В 2019 году этот показатель агентство оценивало в 15,6%, а в 2018 году - в 8,6%.

Теги
Россия
X5 Group представит ФАС дополнительные сведения по предписанию снизить цены на муку и хлеб
Федеральная антимонопольная служба ранее зафиксировала завышение в магазинах торговых сетей "Магнит" и "Пятерочка" розничных цен на одни и те же продовольственные товары
Читать полностью