Шохин: производители удобрений согласны с предложением Минфина о повышении НДПИ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Производители удобрений согласны с повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для отрасли, предложенным Министерством финансов РФ. Об этом сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах 21-й Инвестиционной конференции AmCham.

"Производители минеральных удобрений согласовали формулу", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил поднять рентный коэффициент к ставке НДПИ для производителей удобрений с действующих 3,5 до 8,75. Это следует из законопроекта "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ", копия которого есть в распоряжении ТАСС. Законопроект внесен в правительство.

Изменения могут коснуться калийных солей, апатит-нефелиновых, апатит-штаффелитовых, апатитовых и фосфоритовых руд.

Власти вместе с представителями металлургических компаний и производителей удобрений с прошлой недели активно обсуждают изменение налоговой нагрузки с 2022 года, которая по инициативе Минфина должна возрасти для бизнеса на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры.

Сталь, руда, уголь

Также, согласно подготовленному министерством законопроекту, предлагается ввести ставку акциза на жидкую сталь на уровне 3% от средней за календарный месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе. Ставку НДПИ для железной руды предлагается установить в размере 5,5% и привязать ее к цене на руду на мировых рынках. Для коксующегося угля ставку налога предлагается установить на уровне 1,5% и также привязать ее к цене на сырье.

"Цифры все лежат на столе, они все обсуждаются, - сказал Шохин, отвечая на вопрос о реакции бизнеса на предложения Минфина. - Акциз на сталь, как говорит [министр финансов РФ Антон] Силуанов, предложил сам бизнес, потому что не у всех сталеваров своя горнорудная база, во-первых. А во-вторых - там есть одна тема очень важная, которую надо иметь в виду - это электросталь. Электроплавильные производства, которые опираются не на горнорудное сырье, а часто на металлолом и так далее, там безусловно дело не только в цифрах, а в учете всех обстоятельств. Электросталевары хотят сделать исключение некоторое", - сказал Шохин.

Источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров правительства и бизнеса, согласился с Шохиным, добавив, что металлурги обсуждают с правительством составляющие налоговых формул. "Какие коэффициенты, какие проценты ставить. Там нет лобовой схватки, идет обсуждение того, какие конкретно вставлять значения в формулу", - сказал собеседник агентства.

Дискуссия правительства и бизнеса

На прошлой неделе прошли встречи представителей правительства с металлургическими компаниями и производителями удобрения для обсуждения повышения налоговой нагрузки. В среду и субботу акционеры и топ-менеджмент компаний встречались по этому вопросу с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым.

На 23 сентября назначена встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами бюро правления РСПП. Как ожидается, на ней продолжатся консультации по изменению налоговых механизмов для майнинговых отраслей.