Промпредприятия Белоруссии из-за санкций переориентировали экспорт на РФ и страны Африки

МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Предприятия Министерства промышленности Белоруссии на фоне западных санкций переориентировали экспорт в основном на Россию и страны Африки. Об этом в четверг сообщил журналистам министр промышленности Петр Пархомчик.

По его словам, в последние несколько лет сотрудничество с Россией только улучшается и это подтверждают результаты работы промышленных предприятий Белоруссии. "По России темп роста [экспорта] по этому году составляет 152%, притом успешно продаются тракторы, комбайны, холодильники, телевизоры и другая белорусская продукция", - сказал Пархомчик, слова которого приводит агентство БелТА.

Он рассказал, что посетил Татарстан, динамика сотрудничества с этим российским регионом очень хорошая. "Президент Татарстана подтвердил и заверил нас, что мы получим заказ на эту пятилетку по сельхознаправлению, то есть это тракторы, комбайны, посевные агрегаты, - отметил министр. - Точно так же обговорили вопросы, связанные с коммунальным хозяйством. То есть нас принимают, слышат нас и готовы нам помогать".

В числе африканских стран, с которыми идет активное взаимодействие, - Зимбабве, отметил Пархомчик. Там, по его словам, уже побывала представительная белорусская делегация и по поручению президента он снова направится в эту страну, чтобы подготовить план работы на 2022 год. "Несмотря на все сложности текущего момента, мы запустили в производство, эксплуатацию большое количество белорусской техники. Это и комбайны, техника МАЗ, пожарные машины, большое количество тракторов, посевные агрегаты. В общей сложности это около 800 единиц, сумма - около $30 млн", - отметил он и добавил, что поставки техники на этот рынок будут удвоены.

Что касается европейского рынка, то и здесь есть государства, с которыми республика продолжает сотрудничать, к примеру Сербия. "Интерес для сербской стороны представляет в первую очередь техника сельхозмашиностроения, тракторы, комбайны, прицепное и навесное оборудование, а также электротранспорт производства МАЗ, "Белкоммунмаша", - рассказал Пархомчик.

Касаясь вопроса западных санкций, министр считает, что это повод активно заняться замещением импорта. "Да, неприятно все то, что делают европейские страны в части наших промышленных предприятий. Но это как раз толчок и возможность нашим предприятиям посмотреть на вопросы импортозамещения, технических решений, - сказал он. - То есть найти замену комплектующих от тех, кто бросил нам определенный вызов. Не хотелось бы раскрывать сейчас наши технические планы, но мы будем удивлять - и вас, и общественность".