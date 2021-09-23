Цена бензина Аи-95 на бирже второй день подряд обновляет рекорд

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" по территориальному европейскому индексу выросла по итогам торгов в четверг на 0,3%, до 60,38 тыс. рублей за тонну и обновила исторический максимум, достигнутый днем ранее, 22 сентября. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина этой марки на бирже вновь начала расти с 15 сентября. С этого момента бензин Аи-95 подорожал на 3,5%.

Все остальные виды топлива, представленные на бирже, также дорожают. Так, стоимость бензина Аи-92 увеличилась за день на 0,7%, до 56,61 тыс. рублей за тонну, дизельного топлива - на 0,3%, до 50,2 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подорожало на 1,8%, до 51,64 тыс. рублей за тонну.

Сильнее всего в ходе торгов в четверг выросли биржевые цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) и на топочный мазут. Стоимость мазута увеличилась на 2,8%, до 24,89 тыс. рублей за тонну, а цена на СУГ выросла на 5,4%, до 41,67 тыс. рублей за тонну.

Ранее в Минэнерго России сообщили ТАСС, что российский топливный рынок находится в стабильном состоянии, а колебания биржевых цен вызваны продолжающимися ремонтами на НПЗ и переходом рынка с летних видов топлива на зимние. В министерстве рассчитывают, что рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ поспособствует стабилизации биржевых цен.