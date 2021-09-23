Дефицит бюджета Петербурга в 2021 году сократится почти в 25 раз по сравнению с планом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Доходы бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год увеличиваются на 131 млрд рублей, что позволит сократить дефицит в 25 раз. Об этом сообщил в четверг на заседании городского правительства губернатор Александр Беглов.

"Экономика города показывает уверенный рост. Растут собственные доходы города, увеличиваются поступления из федерального центра. В связи с этим нам необходимо внести изменения в основные параметры бюджета на 2021 год. Общий объем доходов увеличивается почти на 131 млрд рублей, в том числе за счет финансовой помощи из федерального центра. Более 86 млрд рублей из этой суммы мы направим на уменьшение дефицита бюджета. Он сократится в 25 раз - с 89,7 млрд рублей до 3,6 млрд рублей", - сказал Беглов.

По данным комитета финансов Петербурга, в проекте изменений в бюджет на текущий год доходы увеличиваются с 651,7 млрд рублей до 782,5 млрд рублей, расходы - с 741,4 млрд рублей до 786,1 млрд рублей. Отношение дефицита бюджета к собственным доходам бюджета города снизится с 14,4% в утвержденном бюджете до 0,5% после корректировки.

"Расходную часть увеличим почти на 45 млрд рублей. Эти деньги мы направим на финансирование социальных программ, строительство школ, детских садов, медицинских учреждений, инфраструктурных проектов", - пообещал губернатор.

Как сообщил на заседании председатель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников, город не планирует осуществлять заимствования в 2021 году, что позволит сэкономить на обслуживании долга более 19 млрд рублей в 2022-2024 годах.