Путин поручил довести до норматива региональные и муниципальные дороги в Марий Эл

НОВО-ОГАРЕВО, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил довести до нормативного состояния дороги регионального и местного значения в Марий Эл. Эта тема обсуждалась в четверг на онлайн-встрече главы государства с руководителем республики Александром Евстифеевым.

"Нужно довести, конечно, до нормативного состояния и дороги регионального значения, и местного значения. Причем местного значения, как ни странно, процент даже чуть получше, чем регионального", - указал Путин.

В целом комментируя доклад главы региона, президент выразил надежду, что все поднятые на встрече вопросы будут в поле зрения Евстифеева, который должен сделать "все для того, чтобы они решались в нужном ключе и в нужные сроки".

"Есть соответствующие обращения от вас - документы, письма. Они все будут проработаны, соответствующие поручения правительству, ведомствам, министерствам будут мною даны", - сказал Путин.

Президент также положительно оценил экономическую ситуацию в Марий Эл, но обратил внимание главы республики на необходимость решать проблемы в сфере ЖКХ и расселения аварийного жилья.

"У вас действительно ситуация развивается хорошо в республике в целом, хорошие показатели по основным направлениям работы: и инвестиции в основной капитал увеличиваются, стройка на очень хорошем уровне, а стройка, как известно, тянет за собой очень многие другие секторы и решает вопросы обеспечения жильем людей", - обратился глава государства к Евстифееву. По мнению Путина, "есть и другие показатели, которые характеризуют качество работы команды" руководителя региона.

"В то же время сохраняется высокая доля аварийного жилого фонда", - указал президент. Он напомнил, что сейчас правительство РФ "принимает решение по продолжению программ ликвидации аварийного жилого фонда". "Вам обязательно нужно своевременно сделать соответствующие заявки и вписаться в эти программы", - посоветовал глава государства руководителю Марий Эл.

Ранее Путин выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Президент уточнял, что по всей стране это более 11 млн кв. м.

Особое внимание Евстифеева глава государства обратил на программы развития ЖКХ. "На эти цели выделяются очень большие средства - 500 млрд, потом еще 100 млрд, 150 млрд. По разным направлениям, они по-разному называются, но это все деньги практически предусмотренные на решение проблем в сфере ЖКХ", - констатировал Путин. По его оценке, в республике есть чем заниматься в этой сфере. "Здесь и износ тепловых сетей очень большой - свыше 57%, и электросетей, и водоотведения, водоснабжения - 74%", - перечислил президент. Он отметил, что данные проблемы "копились десятилетиями". "Понятно, что это за один год не решается, но нужно обязательно вписаться в эти программы", - уверен глава государства.