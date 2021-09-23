Эксперты: ожидания инвесторов толкают акции "Роснефти" к историческим рекордам

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Ожидания высокой дивидендной доходности и перспективы проекта "Восток ойл" толкают вверх стоимость акций "Роснефти", считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. В четверг стоимость бумаг компании на Московской бирже обновила исторический максимум, достигнув 599 рублей за штуку.

По данным торгов Московской биржи, акции "Роснефти" на открытии торгов в четверг выросли на 2%, до 599 руб. за бумагу, что обеспечило компании капитализацию на уровне 6,35 трлн рублей. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 15 сентября - 589,8 руб. за бумагу при сопоставимой в эти дни стоимость нефти - $75,46 и $75,80 соответственно за фьючерс на баррель Brent на Лондонской бирже.

Рост стоимости бумаг "Роснефти" обгоняет индекс компаний ТЭКа на Московской бирже, который с 15 сентября, напротив, снизил свой прирост с начала года с 25,53%, до 24,53% в четверг. Акции самой компании выросли с начала текущего года более чем на 35%, а с начала пандемии в марте 2020 года - более чем в 2,3 раза.

"Роснефть" является одной из самых надежных и перспективных компаний на российском рынке", - говорит инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. По словам эксперта, инвесторов в компании привлекает высокая ожидаемая дивидендная доходность, которая по итогам 2021 года может превысить 10%. Он напоминает, что коэффициент выплаты дивидендов "Роснефти" является одним из самых высоких в отрасли - 50%, а сами выплаты компания делает дважды в год.

По мнению инвестиционных экспертов, потенциал роста капитализации "Роснефти" остается очень высоким. Так, в начале сентября инвестиционный банк J.P.Morgan повысил целевую цену по акциям компании на 14%, до $10 за GDR (равен одной акции). Как отмечали в банке, "Роснефть" обладает самым высоким потенциалом роста ценных бумаг среди российских нефтегазовых компаний благодаря проекту "Восток ойл", который еще не до конца отражен в оценке компании рынком.

В этом же диапазоне компанию оценивают Morgan Stanley ($10,5 за GDR), Goldman Sachs ($10 за GDR) и Bank of America ($9,9 за GDR). Среди российских инвестбанков самая высокая целевая оценка компании у Райффайзенбанка - 810 рублей за акцию. Ключевыми факторами роста акций "Роснефти" инвестиционные аналитики называют ресурсную базу, самые низкие в отрасли затраты на добычу и начало реализации проекта "Восток ойл".

О проекте

"Восток ойл" - проект с низкими удельными затратами на добычу, с углеродным следом на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. Его ресурсная база составляет свыше 6 млрд тонн премиальной малосернистой нефти, которая отличается уникально низким содержанием серы в 0,01-0,04%. Высокое качество сырья исключает потребность в отдельных установках на НПЗ, что позволит значительно снизить объем парниковых выбросов проекта. Логистическим преимуществом проекта "Восток ойл" является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях - на европейские и азиатские рынки.

Goldman Sachs окрестил "Восток ойл" "магнитом для инвесторов". По мнению инвестбанка, "чистая приведенная стоимость проекта может достигнуть $75 млрд". При благоприятной рыночной конъюнктуре и снижении рисков, стоимость проекта может превысить $100 млрд, считают аналитики Bank of America. По их мнению, при учете СПГ общая оценка по проекту может возрасти до $115-120 млрд.