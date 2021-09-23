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Городской железнодорожный транспорт планируют запустить в восьми российских городах

Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что опыт создания МЦД перенесут на всю страну

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Возможность запуска городской электрички по примеру Московских центральных диаметров (МЦД) прорабатывается в восьми городах России, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Instagram.

"Мы этот опыт [создания МЦД] переносим и на всю страну. Сейчас отрабатываем возможность запустить полноценный городской транспорт на базе железной дороги в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Краснодаре, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске и Севастополе", - написал Хуснуллин.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что строительство железнодорожных путей по проекту городской электрички в городе начнется в следующем году. Первый этап будет включать 12 станций.

В июле вице-премьер Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину, что комплексная программа развития общественного транспорта в регионах будет разработана до конца года на основе проектов по модернизации транспортной системы в Таганроге, Саратове и Волгограде. Ранее он поручил губернаторам пересмотреть подходы к развитию общественного транспорта, так как, по словам Хуснуллина, в стране наблюдается тенденция к сокращению пассажиропотока на нем.

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РоссияКраснодарский крайНижегородская областьТатарстанБашкортостанНовосибирская областьСамарская областьСвердловская областьСевастополь
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