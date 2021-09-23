Кабмин РФ утвердил разработанную с участием ВЭБ.РФ систему устойчивого финансирования

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее критерии и требования к системе верификации проектов устойчивого, в том числе зеленого, развития в России, сообщает пресс-служба госкорпорации ВЭБ.РФ. Таким образом, правительство утвердило пакет документов, создающих основу для национальной системы устойчивого финансирования, добавили в компании.

Разработка документов велась ВЭБ.РФ в составе рабочей группы под руководством Минэкономразвития с начала 2020 года в партнерстве с широким кругом представителей госорганов, экспертным и бизнес-сообществом.

"Разработанная при участии ВЭБ.РФ система устойчивого финансирования - важный шаг на пути низкоуглеродной трансформации российской экономики и повышения качества жизни граждан России", - заявил первый заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко.

Утвержденная система создаст понятные правила игры для бизнеса, откроет дорогу к перестройке промышленности в соответствии с новейшими технологиями и поможет российским компаниям эффективнее заимствовать средства на зарубежных рынках капитала, добавил он. "Система была в разработке около полутора лет, и за это время мы прошли несколько стадий согласования с бизнесом, экспертным сообществом и госорганами, учли максимальное число мнений и создали документы, в которых достигнут оптимальный баланс между современной международной практикой и потребностями российской экономики", - сказал Мирошниченко.

Среди подписанных документов - критерии и требования к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) финансирования. "В дальнейшем система будет дополнена мерами поддержки, которые в настоящий момент разрабатываются правительством. Сейчас, когда система официально утверждена, мы сможем активизировать работу по обеспечению ее признания на международных финансовых рынках", - добавил Мирошниченко.