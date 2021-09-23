Еврокомиссия предложила ввести в ЕС единый разъем для зарядки смартфонов - USB-C

БРЮССЕЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила ввести в странах Евросоюза единый стандарт разъема USB-C для зарядных устройств всех смартфонов, планшетов, фото- и видеокамер, динамиков и игровых приставок. Об этом заявил в четверг на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Сейчас на европейском рынке существует три основных типа разъемов для различных зарядных устройств. Это создает неудобства для потребителя и избыток электронных отходов. Еврокомиссия предлагает установить единый стандарт разъема USB-C, который станет обязательным для зарядных устройств смартфонов, планшетов, камер, игровых приставок и других малых устройств. Это позволит нам снизить количество электронных отходов на тыс. тонн в год и ежегодно экономить до 2 тыс. тонн различных исходных ресурсов", - заявил Бретон.

Он также подчеркнул, что за последнее десятилетие количество типов разъемов для зарядных устройств сократилось с 30 до 3, "однако это далеко не предел".

Помимо этого, директива предлагает принять обязательный стандарт быстрой зарядки для всех электронных устройств, что запрещает производителям искусственно снижать скорость зарядки аккумулятора в случае использования зарядного устройства от другого производителя. Еврокомиссия также предлагает узаконить правило раздельной продажи электронных и зарядных устройств, что будет поощрять их взаимозаменяемость.

Бретон отметил, что процесс принятия и введения в действие этой директивы, если она получит поддержку стран ЕС, может занять несколько лет. По его словам, в случае принятия данная директива должна быть интегрирована в законодательства стран-членов Евросоюза, после чего это требование станет обязательным. Он также добавил, что у участников рынка "будет достаточно времени, 1-2 года, чтобы подготовиться к введению нормы в действие".