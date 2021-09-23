Господдержка ставропольских виноградарей и виноделов в 2022 году вырастет почти на 10%

СТАВРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Субсидии на развитие виноградников в Ставропольском крае превысят 104 млн рублей в 2022 году, что на 9% больше, чем в текущем году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

"В 2022 году субсидии на развитие отрасли превысят 104 млн рублей, это на 9% больше, чем в текущем году. За счет средств субсидии виноградари и виноделы смогут компенсировать часть затрат на покупку посадочного материала и его посадку, покупку оборудования, шпалер и противоградной сетки, а также <…> развитие систем орошения и полива, на организацию питомников и другие цели", - пояснили в пресс-службе.

Поддержка производителей винограда в крае осуществляется в рамках краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства Ставропольского края". "Развитие виноградарства - одна из стратегически важных задач. Закладка новых виноградников позволяет создавать дополнительные рабочие места. Каждые 100 га многолетних насаждений обеспечивают трудоустройство 60-70 человек. Уже сегодня выращиванием винограда в крае занимаются 5,5 тыс. человек", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимира Ситникова.