Совет по кодификации не поддержал инициативу об аукционах конфискованного роскошного жилья

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в четверг выступил против предлагаемых Минфином законопроектов о продаже конфискованного роскошного жилья через аукционы.

Согласно экспертному заключению совета, суть пакета законопроектов, которые министерство планирует направить на отзыв в правительство, заключается в том, что "некоторые жилые помещения и сопутствующие им виды недвижимости могут быть признаны "роскошными", так как их площадь составляет не менее 100 кв. м, при этом его рыночная стоимость в два раза и более превышает среднюю рыночную стоимость жилья по региону. Такие объекты могут оказаться в публичной собственности по решению суда, по праву наследования выморочного имущества или после приобретения по сделке.

Во всех указанных случаях Минфин предлагает "не передавать подобного рода объекты в жилищный фонд социального использования, а проводить аукционы и отчуждать эти объекты в частную собственность. Разработчики обосновывают это тем, что лица, получающие жилье по социальному найму, якобы не смогут его содержать. В Минфине также ожидают роста случаев конфискации роскошного жилья.

Совет по кодификации в свою очередь убежден, что критерии определения статуса жилья "никак не связаны с затратами на его содержание и оценкой способности малоимущих граждан его содержать". Более того, большие квартиры могли бы быть предоставлены многодетным семьям. Совет также усматривает несоответствие законопроекта статье 40 Конституции РФ о праве на жилье и обеспечении им малоимущих граждан.

"Необходимо подчеркнуть также, что в проектах не представлен механизм направления средств, вырученных от продажи "роскошных" жилых помещений, для приобретения большего количества жилых помещений для нуждающихся в жилье", - указано в экспертном заключении. В нем также высказан еще целый ряд замечаний юридического характера, в связи с которыми инициативы Минфина "не могут быть поддержаны".