Mail.ru Group не исключает IPO "AliExpress Россия" в 2022 году

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Mail.ru Group не исключает IPO "AliExpress Россия" и активов совместных предприятий со "Сбером" в 2022 году. Об этом сообщила директор по связям с инвесторами Mail.ru Group Татьяна Волочкович в ходе вебинара "Mail.ru Group: источники роста и стратегические цели".

"Есть моменты, где мы публично озвучивали, что IPO может быть одним из сценариев развития. Это было сказано в рамках формирования совместных предприятий со "Сбером" и Alibaba. В 2019 году мы сказали, что IPO этих активов может быть одним из сценариев развития на горизонте 3-5 лет. Соответственно, чисто теоретически, если ничего не изменится, результаты будут достойными и рынок будет готов к такого рода размещениям, совет директоров поддержит такое стратегическое видение менеджмента, то можно сказать, что что-то можно увидеть уже в следующем году. Но таких решений не было принято", - сказала она.

Об активах

"AliExpress Россия" - совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.

Совместное О2О-предприятие (online-to-offline) "Сбера" и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды было создано в декабре 2019 года и включает в себя сервисы доставки из ресторанов Delivery Club, экспресс-доставки продуктов "Самокат", экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе", такси "Ситимобил", каршеринга YouDrive, а также многофункциональную платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex и производителя готовых рационов питания Performance Group.

О My.Games

Вместе с тем Волочкович сообщила, что Mail.ru Group также планирует войти с игровым подразделением в 25 крупнейших игровых компаний по выручке в мире. Она отметила, что My.Games растет три раза быстрее мирового рынка игр. "Мы надеемся, что через какое-то количество лет выручка только от нашего игрового бизнеса будет превышать $1 млрд в год. Это является основополагающим фактором для того, чтобы мы стали топ-25 игроков на мировом рынке игр", - сказала Волочкович.

Кроме того, она подчеркнула, что компания ожидает роста показателя рентабельности EBITDA по итогам текущего года. В то же время компания на данный момент не планирует выплачивать дивиденды, фокус направлен на инвестиции в дальнейшее развитие. "Такого плана на ближайшее время нет, мы сфокусированы на инвестициях", - добавила Волочкович.