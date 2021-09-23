{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Роскосмос объявил тендер на определение остаточного ресурса российского сегмента МКС

Работы должны быть завершены к 10 декабря 2023 года

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Роскосмос ищет подрядчика на организацию экспериментов на российском сегменте МКС и определение текущего и остаточного ресурса элементов конструкции и корпусов российского сегмента станции. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте госзакупок.

"Определение текущего израсходованного и остаточного прочностного ресурса элементов конструкции РС (российского сегмента - прим. ТАСС) МКС, ресурсной и ударной прочности конструкционных материалов и защитных конструкций модулей PC МКС в период 2022-2023 годов с учетом всех конфигураций МКС, силовых воздействий и изменения условий воздействия космического мусора и микрометеороидов в процессе эксплуатации. Прогнозирование срока исчерпания прочностного ресурса конструкции PC МКС", - говорится в техническом задании к тендеру.

Помимо оценки состояния МКС подрядчикам необходимо будет организовать формирование и научно-техническое сопровождение выполнения программы научно-прикладных исследований и экспериментов на российском сегменте станции.

В документе отмечается, что работы должны быть завершены к 10 декабря 2023 года. На обе задачи ведомство готово потратить до миллиарда рублей. Заявки принимаются до 18 октября.

Теги
Россия
Минстрой сообщил, что заявки на инфраструктурные кредиты от 23 регионов одобрили
Регионы получат около 500 млрд рублей за счет бюджетных кредитов, которые будут выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не выше 3%
Читать полностью