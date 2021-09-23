В Норильске в 2021 году ликвидируют четыре свалки за счет средств от штрафа "Норникеля"

НОРИЛЬСК, 23 сентября. /ТАСС/. Ликвидация четырех несанкционированных свалок за счет средств, выплаченных АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, "дочка" "Норникеля") после разлива нефтепродуктов, пройдет в Норильске в текущем году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба мэрии города.

"В работе четыре участка общим объемом девять гектаров. На эти мероприятия выделено порядка 80 млн рублей - за счет средств, поступивших от штрафа "Норникеля". Конкурс выиграли два основных подрядчика, которые уже приступили к работе, до конца октября должны произвести уборку. После чего пройдет процедура сдачи территории, приемка и оплата услуг", - сообщила пресс-служба.

С 2018 года в городе были определены около 180 свалок на площади порядка 187 гектаров. На этих свалках располагается в основном строительный мусор, основы машин, категория отходов 4-5 классов. Как сообщил журналистам заместитель главы города Норильска по городскому хозяйству Константин Купреенко, в 2022 году планируется ликвидация свалок на 20 гектарах.

"Планируется провести один большой конкурс <...> на два-три года. И за этот период планируется ликвидировать основную массу свалок. Вообще в планах провести, ориентировочно до 2025 года, ликвидацию всех накопленных свалок", - сказал журналистам Купреенко, добавив, что в 2024 году ожидается привлечение федеральных средств.