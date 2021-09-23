ВОЛГОГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Волгоградская область перевыполнила план по вводу орошаемых участков в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". При запланированных 1,3 тыс. га в регионе удалось построить свыше 1,4 тыс. га орошаемых участков, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

"Участники мелиостроительства в рамках федерального проекта получат более 133 млн рублей субсидий. Нам уже удалось построить свыше 1,4 тыс. га орошаемых участков, целом в Волгоградской области в 2021 году предстоит ввести в эксплуатацию не менее 7,3 тыс. га орошения - на эти цели предусмотрено порядка 611 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

Всего с 2014 года мощность мелиорации в Волгоградской области выросла более чем в 2 раза и по итогам 2020 года составила 67,1 тыс. га. "Это в том числе позволило Волгоградской области закрепиться в десятке основных сельхозтоваропроизводителей страны, реализовать экспортный потенциал отрасли", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов. Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до 250 млрд долларов.