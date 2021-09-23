В Росатоме разрабатывают новое для российского судостроения направление

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Атомэнергомаш (машиностроительный дивизион Росатома) разработал проекты полупогружных тяжелых транспортных судов (ППТТС) ледовых классов Arc5 и Arc7 для перевозки сверхтяжелых и негабаритных грузов в арктических условиях. Об этом ТАСС сообщил в четверг директор по судостроению и ОПЭБ АО "Атомэнергомаш" Владимир Аптекарев, особо отметив, что ППТТС - абсолютно новое для российского судостроения направление.

Проекты ППТТС выполнены совместно с партнерами - АО "Атомэнерго" и финской компанией Aker Arctic Technology Inc. "Суда такого типа предназначены для перемещения крупногабаритных, чрезвычайно тяжелых грузов, таких как секции морских платформ и нефтяных платформ, другие суда и корабли, краны, причалы и т. п. В настоящее время суда такого типа у отечественных операторов флота отсутствуют, хотя необходимость в перевозке буровых платформ и иного "тяжелого" оборудования с развитием проектов ТЭК в российской арктической зоне увеличивается", - сообщил Аптекарев, подчеркнув, что данные суда может использовать Севморпуть для транзитного перехода Европа-Азия или Азия-Европа, но основная модель использования видится в обслуживании проектов ТЭК в Арктической зоне РФ.

По дедвейту (общий вес перевозимого судном груза, в т. ч. топлива, воды, пассажиров, экипажа и т. п. - прим. ТАСС) - около 70 000 - 75 000 т - проектируемые Атомэнергомашем суда попадают в пятерку крупнейших ППТТС в мире и отличаются от зарубежных аналогов в первую очередь ледовым классом Arc5 и Arc7, позволяющим использовать их на Севморпути, а также возможностью работать в двухтопливном режиме, что соответствует современному тренду по декарбонизации.

В настоящее время уже ведутся переговоры с рядом потенциальных заказчиков. Большой интерес проявляют компании, уже эксплуатирующие данный тип судов в составе своего флота или имеющие опыт проведения морских операций по транспортировке сверхгабаритных и сверхтяжелых грузов. "Поскольку мы находимся в процессе коммерческих переговоров, то не можем без согласия потенциальных партнеров раскрыть конкретные наименования компаний", - отметил Аптекарев.

ППТТС представляют собой наиболее распространенный тип тяжелых транспортных судов с открытой грузовой палубой и носовым расположением надстройки. Машинное отделение и жилые помещения располагаются в носовой части судна. При этом машинное отделение расположено на уровне верхней палубы. Технические предложения подготовлены с учетом требований правил классификации и постройки морских судов российского морского регистра судоходства. Концептуальные варианты спроектированы на минимальную температуру окружающего воздуха минус 50 градусов Цельсия, что соответствует температурным режимам эксплуатации ледоколов и судов ледового плавания в условиях российской Арктики.