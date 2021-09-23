Кубань за пять лет получила 43 млрд рублей федеральной поддержки на сельское хозяйство

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Краснодарский край, являющийся одним из основных сельскохозяйственных регионов России, за пять лет получил 43 млрд рублей федеральной поддержки на развитие агропромышленного комплекса, заявил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе совещания с участием первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина.

"С 2016 года по сегодняшний день мы получили господдержки из федерального бюджета на 43 млрд рублей. Только в этом году объем поддержки государственной агропромышленного комплекса составил 9,3 млрд рублей: 5,4 млрд рублей - это федеральные деньги, 4,9 - краевые деньги", - сказал глава региона.

Он добавил, что стратегической задачей для Краснодарского края является наращивание объемов экспорта продукции переработки. "Просто продать на экспорт можно, но не совсем по-хозяйски, поэтому моя задача и задача, которую я ставлю перед своими коллегами, - это переработка, доведение до конкретной продукции того, что мы выращиваем. Сегодня попытки и в растениеводстве применяются: не то, чтобы реализовывать пшеницу, а уже муку. Мы должны быть готовы к конкуренции", - сказал Кондратьев.

По его словам, в сельской местности в Краснодарском крае проживают порядка 4 млн человек, внедрения систем высокотехнологического производства и роботизации может привести к оттоку населения с этих территорий, необходимо принимать меры по поддержке граждан, проживающих в этой местности.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов страны, в 2021 году собран рекордный урожай зерновых культур - 12,4 млн тонн, что на 1,28 млн тонн выше уровня 2019 года, когда был зафиксирован высокий урожай. Основной вид экспортируемой продукции - зерно.

В новость была внесена правка (17:02 мск) - передается с уточнением должности Яцкина в лиде, верно - первый заместитель председателя Совета Федерации.