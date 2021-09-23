Власти и бизнес договорились по налоговым вопросам на три года

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Представители бизнеса договорились с правительством РФ, что новые налоги на горнодобывающий бизнес, предусматривающие повышение ставки по налогу на прибыль с 20% до 25-30% в случае высоких дивидендов за последние пять лет, будут действовать в течение трех лет. Об этом журналистам сказал глава РСПП Александр Шохин сразу после совещания бизнеса с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"На три года договорись, что он действует", - сказал он. Шохин отметил, что РСПП считает компромиссом принятое решение.

Власти и бизнес согласовали ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для сектора майнинга и размер акциза на жидкую сталь. "НДПИ по руде - 4,8%, акциз по жидкой стали - 2,7%, - сказал Шохин. - По минеральным удобрениям компромисс был достигнут".

"Это то, с чем бизнес согласился, имея в виду, что действительно большой объем и социальных задач перед бюджетом, но сам механизм, конечно, в ходе реализации этих предложений может быть отмониторен, скорректирован", - сказал Шохин.

Власти и горнодобывающий бизнес согласовали механизм повышения ставок НДПИ с 2022 года.

"Налог на дивиденды"

Правительство РФ и компании горнодобывающего сектора договорились, что поправки по налогу на прибыль, который поднимает ставку с 20% до 25-30% в случае высоких дивидендов за последние пять лет, вноситься в Госдуму пока не будут, но дискуссии продолжатся.

"Налог на дивиденды из поправок к Налоговому кодексу изымаем и детали обсуждаем, поскольку председатель правительства и Минфин согласились, что он еще сыроватый", - сказал Шохин. "Антидивидендный" налог на прибыль изъят из дискуссии с тем, что мы продолжим дискуссию. Но соответствующие поправки не будут вноситься в Госдуму", - добавил он.

По словам главы РСПП, бизнес устраивает, что "этот законопроект не будет принят второпях, на коленке".

Мишустин предложил продолжить обсуждение налоговых инициатив на базе рабочей группы с участием РСПП.