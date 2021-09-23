Массовый выпуск вакцины "Ковивак" может начаться к концу осени

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российская биофармацевтическая компания "Нанолек" может начать массовое производство вакцины от коронавируса "Ковивак" к концу этой осени, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Ожидаем регистрационное удостоверение на производство "Ковивака" к концу осени. И с этого же момента мы со своей стороны надеемся быть готовы начать массовое производство. Однако полностью внутренний спрос на эту вакцину сможем удовлетворить в 2022 году", - говорится в сообщении.

Газета "Коммерсантъ" в четверг сообщила, что выпуск вакцины "Ковивак" приостановлен на несколько месяцев. Позже пресс-служба Минобрнауки РФ уточнила, что центр завершил модернизацию оборудования, что позволит нарастить мощности производства вакцины.

В июле глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в августе 2021 года в регистрационное удостоверение "Ковивака" планируется включить площадку предприятия "Нанолек" в Кирове с объемом выпуска около 3 млн доз к концу года.

"Нанолек" - российская биофармацевтическая компания с собственным производством полного цикла по стандартам GMP, которая специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров.