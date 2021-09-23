Программу реновации ЗАТО в Заполярье продлят до 2023 года

ТАСС, 23 сентября. Программу реновации закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Мурманской области решили продлить до 2023 года, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе губернатора региона Андрея Чибиса. Такое предложение было поддержано на встрече главы Мурманской области и заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева.

"Зампред правительства РФ Юрий Трутнев на встрече с Андреем Чибисом поддержал продолжение программы реновации ЗАТО в Мурманской области на 2022-2023 годы", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе губернатора Чибиса, в 2021 году на территории Мурманской области был запущен пилотный проект программы реновации, который продемонстрировал свою эффективность. "Уже отремонтировали 370 из 419 квартир для военнослужащих, сделали 5 км дорог, завершили капремонт 22 многоквартирных домов. И Андрей Чибис добивается второго этапа, чтобы завершить программу в 8 муниципальных образованиях", - пояснили в пресс-службе.

Первый этап комплексного плана реновации ЗАТО Мурманской области затронул семь муниципалитетов: ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, Алакуртти, Оленегорск с подведомственной территорией (это поселок Высокий и две стоящие рядом воинские части), Печенгский район (Печенга и Спутник) и ЗАТО Североморск. В городах ЗАТО и населенных пунктах дислокации военных в Мурманской области проживают более 152 тыс. человек, это 20% населения региона.