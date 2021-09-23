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Fitch ожидает дальнейшей "чистки" банковского сектора России

Общее количество кредитных организаций сократится, считает старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Банк России продолжит процесс "чистки" банковского сектора, общее количество кредитных организаций еще сократится. Такой прогноз озвучил старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин в ходе вебинара Fitch Ratings "Российские банки: последствия пандемии и новые вызовы".

"Мы считаем, что чистка сектора продолжится. ЦБ во время пандемии для того, чтобы снизить регулятивную нагрузку на банки, на менеджмент и, соответственно, сотрудников банка, на какое-то время приостанавливал проверки, поэтому количество отзывов лицензий в первом полугодии прошлого года было меньше. Но, как мы видим, во втором полугодии - начале этого года ЦБ вернулся (к проведению проверок - прим. ТАСС), и мы думаем, что общее количество банков в системе продолжит снижаться", - сказал Лопатин. При этом, по мнению аналитика, на рынке также стоит ожидать слияния и поглощения кредитных организаций, так как не все маленькие и средние банки готовы конкурировать за хороших заемщиков с крупными игроками рынка.

В свою очередь директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов также подтвердил, что процесс отзыва банковских лицензий продолжится. "Процесс, конечно, будет продолжаться, но он не носит какого-то значимого характера для банковского сектора в том смысле, что не оказывает большого влияния", - сказал он. Данилов уточнил, что кредитные организации, у которых отзываются лицензии, занимают менее 1% всего рынка.

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