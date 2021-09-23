Энергопотребление на юге России в 2021 году превысило исторический максимум

ВОЛГОГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Потребление энергетической мощности по объявленной энергосистеме в Южном федеральном округе в этом году уже дважды превысило свой исторический максимум, сделав регион по этому показателю лидером в России. Об этом сообщил в четверг в Волгограде министр энергетики РФ Николай Шульгинов на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики ЮФО к прохождению отопительного сезона 2021-2022 года.

"Энергосистемы субъектов ЮФО лидируют по темпам роста энергопотребления не только в зимний период, но и в летний. Потребления энергетической мощности по объявленной энергосистеме юга (страны) в 2021 году превысило свой исторический максимум - сначала зимой, 21 января, затем - летом, 21 июля. При этом рост летнего максимума к зиме составил около 5%. Если говорить о росте энергопотребления в разрезе года, то энергосистема юга по этому показателю также в числе лидеров", - сказал Шульгинов.

Министр уточнил, что рост энергопотребления в ЮФО с начала года по отношению к прошлому году составил 8% при среднем показателе по России в 5,4%.

Рост энергопотребления на Юге России в этом году связан с рядом факторов, в частности, с развитием экономики региона и ростом туристического потока, пояснили ТАСС в Министерстве энергетики РФ.

Сейчас запасы топлива на топливных станциях Южного федерального округа превышают утвержденные нормативы. Специалистами выполняется основной план ремонта основного генерирующего сетевого оборудования. С начала года введено в работу более 600 МВА трансформаторных мощностей и 255 МВт генерирующих мощностей, добавил министр.