ЦБ улучшил прогноз потенциального объема дорезервирования по реструктурированным кредитам

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Банк России снизил оценку потенциального объема дорезервирования по реструктурированным банками ссудам с 1,4 трлн до 0,8-0,9 трлн рублей, сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов в ходе вебинара Fitch Ratings "Российские банки: последствия пандемии и новые вызовы".

"Если раньше мы говорили о том, что потенциально проблемными могут стать где-то 1,4 трлн рублей реструктурированных кредитов, <…> сейчас мы такую оценку скорректировали вниз и считаем, что это где-то не больше триллиона, скорее, ближе к 0,8-0,9 [трлн рублей]", - сказал Данилов, уточнив, что оценки являются приблизительными.

Как следует из презентации главы департамента, снижение оценки потенциального дорезервирования связано с тем, что более благоприятная внешняя конъюнктура поможет компаниям обслуживать свои долги. В материалах также подчеркивается, что текущий запас прочности банков достаточен для покрытия потенциальных потерь, при этом ожидаемый объем потерь не достигает и половины прибыли сектора за год.

Согласно оценке регулятора, чистая прибыль банковского сектора по итогам 2021 года может достичь рекордных 2,5 трлн рублей в случае сохранения текущих темпов роста. По итогам восьми месяцев 2021 года прибыль российских банков составила 1,7 трлн рублей. В 2020 году прибыль банковского сектора РФ составляла 1,6 трлн рублей.