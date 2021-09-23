Кубань благодаря господдержке животноводства достигла рекорда по удою крупнорогатого скота

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Краснодарский край благодаря принятию закона о развитии животноводства и господдержке отрасли достиг рекордного показателя по удою крупного рогатого скота - свыше 8,8 кг на одну фуражную корову, заявил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в ходе совещания с участием первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина.

Закон о развитии животноводства и производства животноводческой продукции в Краснодарском крае был принят в 2018 году.

"Закон о развитии животноводства и производства животноводческой продукции - мы одни из первых приняли этот закон в стране, и сегодня этот нормативно-правовой акт позволил нарастить объем финансирования отрасли до 1 млрд 680 млн рублей. С момента принятия закона наши предприятия впервые увеличили поголовье на 10 тыс. голов, продуктивность дойного стада выросла на 1,7 тыс. кг и достигла рекордного показателя 8 866 кг на одну фуражную корову", - заявил Бурлачко.

Он добавил, что в целом в регионе в условиях пандемии растет финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства. Так, по его словам, если в 2020 году в бюджете края на эти цели было заложено почти 9 млрд рублей, то 2021-м предусмотрено уже 10 млрд 692 млн рублей. Бурлачко отметил, что в рамках закона об органической продукции в крае производят голубику, морковь, лук, чайный лист, эко-продукты, которые в том числе имеют необходимые сертификаты для поставок за рубеж, что позволяет региону увеличивать показатели национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Депутаты региона на ближайшую конференцию Южно-Российской парламентской ассоциации, которая состоится в Крыму в следующем месяце, вынесут вопрос установления самостоятельного вида разрешенного использования для виноградопригодных земель - "виноградарство", которые сейчас имеют вид разрешенного использования "садоводство".

"Наш агропромышленный комплекс показывает серьезные результаты, с помощью программ господдержки органы государственной власти создают дальнейшие условия аграриям для развития их деятельности. По сбору урожайности зерновых Кубань всегда ставит рекорды, залог таких рекордов - не только новая техника, но и поддержка семеноводства. Сохранение потенциала, преумножение достижений - одна из приоритетных задач агропромышленного комплекса", - резюмировал Бурлачко.

На Кубани в 2019 году было произведено больше всего молока в РФ - 313,5 тыс. тонн. Власти Краснодарского края, который входит в пятерку крупнейших производителей мяса, молока и яиц в РФ, планируют к 2024 году нарастить экспорт продукции животноводческой отрасли с 26 млн до 27 млн долларов благодаря национальному проекту "Международная кооперация и экспорт". В 2021 году субсидии на производство молока превысят 1 млрд рублей.