МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Институт развития ДОМ.РФ разместил первый выпуск инфраструктурных облигаций на 10 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ДОМ.РФ.

"Институт развития в жилищной сфере успешно завершил размещение первого выпуска облигаций, целью которых является финансирование социальной инфраструктуры для развития городов и строительства жилья. Механизм, запущенный ДОМ.РФ по инициативе президента России, станет одним из важнейших инструментов привлечения частных инвестиций в строительную отрасль", - отмечается в сообщении ДОМ.РФ

Эмитентом выпуска выступило ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации", которое на 100% принадлежит ДОМ.РФ, а агентом по размещению - Банк ДОМ.РФ. Погашение облигаций предусмотрено в ноябре 2024 года, ставка купона находится на уровне 8% годовых. За период сбора книги заявок была сформирована более чем трехкратная переподписка, добавили в компании.

"Этот эффективный для бизнеса и регионов инструмент позволит обеспечить новые жилые микрорайоны школами, детскими садами, дорогами и инженерными сетями. Конечная цель - улучшение качества жизни людей, именно на это направлена работа института развития ДОМ.РФ", - приводятся слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

В свою очередь заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко отметил, что в размещении выпуска инфраструктурных облигаций приняли участие все классы институциональных инвесторов, включая международных. Рейтинговое агентство АКРА присвоило инфраструктурным облигациям наивысшее кредитное качество с рейтингом "AAA(RU)". Также агентство "Эксперт РА" подготовило заключение, из которого следует, что выпуск облигаций соответствует международным стандартам в области ответственного инвестирования, т. е. принципам социальных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала.

Возможности для развития регионов

Первым регионом, в котором реализуют проекты с использованием механизма инфраструктурных облигаций, стала Челябинская область. В микрорайоне "Белый хутор" под Челябинском планируется построить общеобразовательную школу, детский сад, а также за счет средств от размещения облигаций в жилом квартале создадут инженерные сети, дороги и объекты благоустройства, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Так, застройщик проекта получит кредит под 3,5% на 1,8 млрд рублей.

По словам Текслера, механизм инфраструктурных облигаций позволит увеличить объемы строительства жилья в регионе, построить новые социальные объекты и обеспечить людей комфортным и доступным жильем. "Благодаря поддержке правительства страны в ближайшие годы Челябинская область сможет провести, не побоюсь этого слова, настоящую инфраструктурную революцию", - добавил губернатор.

В свою очередь президент ГК "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков рассказал об использовании инфраструктурных облигаций в новом микрорайоне Плеханово в Тюмени. Как ранее сообщал ТАСС, с помощью этого механизма 700 млн рублей направят на создание магистральных и внутриквартальных дорог, сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газовой котельной.

"Фактически Плеханово станет первым полноценным "цифровым" микрорайоном за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Причем впервые принципы цифровизации будут реализованы в проекте массового строительства", - отметил девелопер.

Инструмент инфраструктурных облигаций позволит Евразийскому банку развития (ЕАБР) начать участвовать в проектах, формирующих современную и комфортную городскую среду в России, прокомментировал заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов. "До этого такой опыт у нас был в Казахстане. Будем расширять эту практику", - отметил он.

Об облигациях для строительства инфраструктуры

Правительство России утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.

Межведомственная комиссия при Минстрое России ранее утвердила три проекта для финансирования с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ: в Тульской, Челябинской и Тюменской областях. Размер инфраструктурных займов для этих регионов составит 3,7 млрд, 1,8 млрд и 700 млн рублей соответственно.