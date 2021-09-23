В Омской области, несмотря на засуху, соберут достаточно зерна для потребления и экспорта

ОМСК, 23 сентября. /ТАСС/. Аграрии Омской области, где в этом году от засухи пострадали 16 районов, соберут около 3 млн тонн зерновых, что на 100 тыс. тонн меньше показателей прошлого года. Как сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа, этого объема хватит на полное обеспечение нужд региона и выполнение всех экспортных обязательств.

"Урожай будет, конечно, ниже прошлого года, но его достаточно, чтобы обеспечить и внутренне потребление, и тот объем экспортной реализации, который есть у нас по обязательствам. Мы рассчитываем, что общий объем валового сбора по зерновых будет около 3 млн тонн", - сказал Дрофа.

Директор Омского аграрного научного центра (АНЦ) Максим Чекусов отметил, что большую роль в сохранении при засухе урожая играет соблюдение технологии. "Если мы вовремя сеем качественные семена, протравливаем их, проводим соответствующие обработки, то результат не заставляет сегодня ждать, - сказал он ТАСС. - Мы можем получить и 30, и 40 центнеров с га. И сегодня на полях нашего центра мы видим такие урожаи даже в засушливых зонах".

По его словам, АНЦ по итогам уборочной кампании проведет анализ используемых в Омской области сортов с точки зрения приспособленности к засухам. "Полтора года назад мы вышли из цикла переувлажнения, когда Омскую область капитально подтапливало. Теперь мы попали уже в засуху, - рассказал он. - Поэтому надо будет сделать срез [сортов] и сделать выводы к следующему году". С учетом прогнозов на год синоптиков это позволит использовать сорта зерновых, наиболее приспособленных к переносу засухи.

Дрофа добавил, что урожай этого года качественнее прошлогоднего. "Если в прошлом году хлебопекарное зерно было в объеме около 80%, то в этом оно превышает 90%. Во многом этому способствовало то, что основной объем уборочной кампании прошел при благоприятных погодных условиях", - сказал министр. По его словам, положительно на качестве зерна сказалось и значительное - в 1,5 раза - увеличение объема внесенных удобрений и усиление работы по обновлению парка сельхозтехники. Новые машины позволяют собирать урожай в сжатые сроки в наиболее благоприятные для этого погодные условия.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2020 году здесь было собрано 3,03 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 277,2 тыс. тонн масличных культур, почти 398 тыс. тонн картофеля и овощей, а также 6,2 тыс. тонн льноволокна.