Российские таможенники в 10 раз чаще стали выявлять немаркированную продукцию в обороте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) в этом году выявили в 10 раз больше случаев ввоза на территорию России товаров без обязательной для них маркировки, по сравнению с 2020 годом. Об этом рассказал в четверг первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Из 37 тыс. транспортных средств, остановленных за 8 месяцев этого года, 9% выявлены с нарушениями теми или иными, потому что помимо таможенного контроля на нас возложены и другие виды контроля. В частности, контроль маркированных товаров. У нас, как вы знаете, запрещен ввоз немаркированных товаров в Россию. В 10 раз увеличилось задержание таких товаров в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - сказал Руслан Давыдов.

Наибольшую долю прироста по задержанию немаркированных товаров в этом году дали обувные изделия, обязательная маркировка которых на территории России действует с 1 июля 2020 года. Также недобросовестных предпринимателей часто ловили на ввозе немаркированных шин, постельных принадлежностей и парфюмерии. Как отметил первый заместитель главы ФТС, контрабандисты после введения обязательной маркировки не успели приспособиться к новым условиям контроля. Регулярные проверки осуществляют мобильные группы таможенников, выборочно останавливающих грузовой транспорт на трассах в приграничных с Беларусью и Казахстаном районах России.

В общей сложности, по словам Руслана Давыдова, с начала года в России было задержано порядка 20 тыс. тонн грузов с различными видами нарушений. Далее грузы конфисковались, часть из них уничтожалась.