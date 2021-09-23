Мишустин заявил о начале движения в России к введению углеродного налога

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. РФ сделала первый шаг к введению углеродного налога, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По итогам встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) глава кабмина указал, что на встрече первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил о необходимости учета углеродной повестки при построении налоговой системы, а также - об увеличении поступлений от отраслей, которые являются значительными эмитентами парниковых газов.

"По сути, Андрей Рэмович говорит о движении, первом шаге, к карбоновому, углеродному налогу. Дальнейшая работа в этом направлении должна стимулировать зеленые инвестиции, тем более что в условиях глобального энергоперехода потенциал есть только у тех компаний, которые станут инвестировать в технологическое переоснащение производств и модернизироваться", - заявил премьер. Он добавил, что "откладывать это нельзя, от этого зависят наши конкурентные возможности".

По словам Мишустина, перед Россией "стоит много важных задач", в первую очередь - "развитие экономики, сохранение рабочих мест и создание новых, выполнение социальных обязательств и, конечно, борьба с бедностью".

"Успешность такой работы во многом зависит и от бизнеса. Инвестиции в развитие и будущее своей страны - это отличный инструмент приумножения капитала", - заключил премьер.