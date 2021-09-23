Еще две компании России получили право экспортировать свинину во Вьетнам

МОСКВА, 23 сентября./ТАСС/. Еще две российские компании получили право экспортировать мясо свинины во Вьетнам. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Департамент здоровья животных министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) предоставил право поставок продукции ещё двум российским предприятиям по производству свинины", - отмечается в сообщении.

Таким образом, как отметили в Россельхознадзоре, на сегодняшний день уже 53 российских предприятия могут экспортировать во Вьетнам мясо птицы, говядину, свинину, продукцию из них и субпродукты. Россельхознадзор намерен продолжить работу по расширению перечня российских компаний, имеющих право экспорта животноводческой продукции во Вьетнам, добавили в ведомстве.